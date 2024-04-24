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Хочешь дом в Зеленодольске? Презентуй проект

17:14, 24.04.2024

Сохранение объектов культурного наследия: БРИКС в помощь, ответственным собственникам — почет

Хочешь дом в Зеленодольске? Презентуй проект
Фото: скриншот из видео ««О сохранении объектов культурного наследия в Республике Татарстан»» с канала «Пресс-служба Раиса Республики Татарстан»

Форум «РЕБУС» в этом году прирастет китайскими экспертами, начнется история реставрации одной из древнейших деревянных мечетей республики, а сметливые инвесторы смогут получить дом в зеленодольских «Полукамушках». В честь прошедшего Международного дня памятников и исторических мест в Кабинете министров РТ провели брифинг, посвященный сохранению объектов культурного наследия в Республике Татарстан.

Возрождение «Полукамушков», 10-й год

Как сообщила помощник раиса РТ Олеся Балтусова, в этом году форум «РЕБУС» под названием «Агломерации: Опыт. Возможности. Вызовы» состоится 14—15 ноября.

— Он «прирастает» Китаем, поскольку пройдет во время форума «РОСТКИ», — отметила Балтусова, после чего сообщила, что в этом году исполняется 10 лет межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях. По документам она возникла в 2016-м, но «в 2014—2015 мы к ней шли», указала помощник раиса. Итого — 32 сессии, 457 проектов, из которых одобрен 361. Среди них — новый офис «Газпрома». На вопрос об отношении к новой доминанте Суконной слободы большинство спикеров предпочли отмолчаться — мол, все комментарии уже сделаны.

Есть владельцы, которые и сейчас строят вообще без разрешений — таким оказался собственник в центре. Видимо, его ожидает снос своего детища.

— Через суд мы вынуждены выяснять, в чем дело: почему у нас один проект согласовывается по всем правилам, с разработкой проекта, а другой, на Пехотной, 19, без всяких согласований, с нарушениями.

Пехотная, 19. скриншот из видео ««О сохранении объектов культурного наследия в Республике Татарстан»» с канала «Пресс-служба Раиса Республики Татарстан»

Также Балтусова рассказала о планах фестиваля «Том Сойер Фест» на этот сезон. На улице Волкова продолжатся работы в новом сквере «Дворы старой Казани», который украшен найденными наличниками. Кроме того, планируется покрасить бывшие опоры Романовского моста у села Нижние Вязовые.

— Все жилые дома в центре мы, можно сказать, обновили, — сказала Балтусова. — Есть объекты, до которых мы не добрались. Это связано в основном с тем, что люди либо ждут расселения и никакого ремонта не хотят, либо сами справляются. Очень ждем заявок из других городов.

Предполагалось, что к брифингу в режиме видеоконференции подключится мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев, вместо него выступил назначенный в прошлом году главным архитектором города Дамир Шакиров. Он рассказал еще об одном юбилее — 10 лет исполняется проекту развития исторического квартала «Полукамушки» в Зеленодольске. В прошлом ноябре в нем были проданы еще пять домов. Всего их 26, куплено инвесторами 15, в трех, принадлежащих муниципалитету, разместятся управление культуры, художественная галерея, библиотека.

— Мы рассматриваем возможность передачи одного дома из закрепленных за администрацией, если будет уникальный проект, — отметил Шакиров.

Мечеть в селе Асан-Елга. скриншот из видео ««О сохранении объектов культурного наследия в Республике Татарстан»» с канала «Пресс-служба Раиса Республики Татарстан»

Воссоздадут древнейшую деревянную мечеть?

Как рассказал председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин, среди объектов охраны федерального значения появятся руины собора Казанской иконы Божией Матери, а также сам ансамбль монастыря. В целом реставрационные работы сейчас идут на более чем 40 объектах ОКН.

Где-то — в преддверии форума стран БРИКС (здание Дворянского собрания, ныне — Казанская ратуша). Где-то — за счет благотворительных средств: это касается мечети «Урта-Таш» на Кызыл Татарстан. На нее потрачено около 300 млн рублей, уже выполнены демонтажные работы, воссоздан минарет, в июле 2024 года работы планируется закончить.

Вообще, к БРИКС приведут в «надлежащее состояние» фасады 70 зданий, среди которых — башня Сююмбике и главный корпус университета. Среди ответственных частников, которые готовятся к форуму сами, — владелец гимназии Мануйловой на Япеева.

До конца года должны восстановить Алафузовский театр после пожара. Отреставрируют мечеть «Иске-Таш», но останется открытым вопрос благоустройства ее территории.

Уже есть проект реставрации павильона метеорного отдела обсерватории — так начинаются работы на этом объекте ЮНЕСКО. Финансирования ждет проект реставрации минарета Закабанной мечети.

Гимназия Мануйловой. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Что касается объектов за пределами Казани, то в этом году традиционно началось проектирование по двум объектам. Это церковь Святого князя Александра Невского в селе Большие Меми (Верхнеуслонский район) и мечеть в Асан-Елге (Кукморский район). Последняя построена в 1742 году. По просьбе жителей в ней хотят возобновить моления.

Из интернета к спикерам прилетел вопрос о Набережных Челнах — что будет с автоградом, почти полностью растерявшим историзм?

— Старый центр Челнов нуждается в заботе, — резюмировала Балтусова, которая была там в прошлом году.

— Челны пока не историческое поселение, а моногород со своей историей, — ответил Гущин, впрочем, не отрицая, что работать по нему надо.

Радиф Кашапов
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