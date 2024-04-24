Хочешь дом в Зеленодольске? Презентуй проект

Сохранение объектов культурного наследия: БРИКС в помощь, ответственным собственникам — почет

Форум «РЕБУС» в этом году прирастет китайскими экспертами, начнется история реставрации одной из древнейших деревянных мечетей республики, а сметливые инвесторы смогут получить дом в зеленодольских «Полукамушках». В честь прошедшего Международного дня памятников и исторических мест в Кабинете министров РТ провели брифинг, посвященный сохранению объектов культурного наследия в Республике Татарстан.

Возрождение «Полукамушков», 10-й год

Как сообщила помощник раиса РТ Олеся Балтусова, в этом году форум «РЕБУС» под названием «Агломерации: Опыт. Возможности. Вызовы» состоится 14—15 ноября.

— Он «прирастает» Китаем, поскольку пройдет во время форума «РОСТКИ», — отметила Балтусова, после чего сообщила, что в этом году исполняется 10 лет межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях. По документам она возникла в 2016-м, но «в 2014—2015 мы к ней шли», указала помощник раиса. Итого — 32 сессии, 457 проектов, из которых одобрен 361. Среди них — новый офис «Газпрома». На вопрос об отношении к новой доминанте Суконной слободы большинство спикеров предпочли отмолчаться — мол, все комментарии уже сделаны.

Есть владельцы, которые и сейчас строят вообще без разрешений — таким оказался собственник в центре. Видимо, его ожидает снос своего детища.

— Через суд мы вынуждены выяснять, в чем дело: почему у нас один проект согласовывается по всем правилам, с разработкой проекта, а другой, на Пехотной, 19, без всяких согласований, с нарушениями.

Также Балтусова рассказала о планах фестиваля «Том Сойер Фест» на этот сезон. На улице Волкова продолжатся работы в новом сквере «Дворы старой Казани», который украшен найденными наличниками. Кроме того, планируется покрасить бывшие опоры Романовского моста у села Нижние Вязовые.

— Все жилые дома в центре мы, можно сказать, обновили, — сказала Балтусова. — Есть объекты, до которых мы не добрались. Это связано в основном с тем, что люди либо ждут расселения и никакого ремонта не хотят, либо сами справляются. Очень ждем заявок из других городов.

Предполагалось, что к брифингу в режиме видеоконференции подключится мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев, вместо него выступил назначенный в прошлом году главным архитектором города Дамир Шакиров. Он рассказал еще об одном юбилее — 10 лет исполняется проекту развития исторического квартала «Полукамушки» в Зеленодольске. В прошлом ноябре в нем были проданы еще пять домов. Всего их 26, куплено инвесторами 15, в трех, принадлежащих муниципалитету, разместятся управление культуры, художественная галерея, библиотека.

— Мы рассматриваем возможность передачи одного дома из закрепленных за администрацией, если будет уникальный проект, — отметил Шакиров.

Воссоздадут древнейшую деревянную мечеть?

Как рассказал председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин, среди объектов охраны федерального значения появятся руины собора Казанской иконы Божией Матери, а также сам ансамбль монастыря. В целом реставрационные работы сейчас идут на более чем 40 объектах ОКН.

Где-то — в преддверии форума стран БРИКС (здание Дворянского собрания, ныне — Казанская ратуша). Где-то — за счет благотворительных средств: это касается мечети «Урта-Таш» на Кызыл Татарстан. На нее потрачено около 300 млн рублей, уже выполнены демонтажные работы, воссоздан минарет, в июле 2024 года работы планируется закончить.

Вообще, к БРИКС приведут в «надлежащее состояние» фасады 70 зданий, среди которых — башня Сююмбике и главный корпус университета. Среди ответственных частников, которые готовятся к форуму сами, — владелец гимназии Мануйловой на Япеева.

До конца года должны восстановить Алафузовский театр после пожара. Отреставрируют мечеть «Иске-Таш», но останется открытым вопрос благоустройства ее территории.

Уже есть проект реставрации павильона метеорного отдела обсерватории — так начинаются работы на этом объекте ЮНЕСКО. Финансирования ждет проект реставрации минарета Закабанной мечети.

Гимназия Мануйловой. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Что касается объектов за пределами Казани, то в этом году традиционно началось проектирование по двум объектам. Это церковь Святого князя Александра Невского в селе Большие Меми (Верхнеуслонский район) и мечеть в Асан-Елге (Кукморский район). Последняя построена в 1742 году. По просьбе жителей в ней хотят возобновить моления.

Из интернета к спикерам прилетел вопрос о Набережных Челнах — что будет с автоградом, почти полностью растерявшим историзм?

— Старый центр Челнов нуждается в заботе, — резюмировала Балтусова, которая была там в прошлом году.

— Челны пока не историческое поселение, а моногород со своей историей, — ответил Гущин, впрочем, не отрицая, что работать по нему надо.