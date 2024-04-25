В музее Габдуллы Тукая в Арском районе начинается активная фаза реконструкции

Комплекс в селе Новый Кырлай полностью закроют на капитальный ремонт и благоустройство территории

Фото: Миляуша Кашафутдинова

В Арском районе в селе Новый Кырлай сразу после празднования дня рождения «солнца татарской поэзии» начинается полномасштабная реконструкция самого музея Тукая и прилегающей территории. Она пройдет в рамках подготовки к 140-летию поэта.

«Мы готовы принимать гостей и во время ремонта»

Уже 27 апреля территорию литературно-мемориального музейного комплекса Габдуллы Тукая в полностью перекроют.



— Реконструкция начинается как раз в самом начале туристического сезона и продлится до конца года, — рассказала директор музея Алина Мухаметшина (она здесь работает с ноября прошлого года). — Однако, несмотря на ремонт и строительные работы, мы готовы принимать посетителей. В Новом Кырлае располагается не только сам музейный комплекс, гости могут посетить дом Сагди абзыя (музей-усадьба Сагди Салихова, приемного отца Габдуллы Тукая). Внутри дома воссоздана атмосфера ушедших времен. Каждый посетитель может окунуться в эпоху, когда жил маленький Апуш.

Кроме того, по соседству находится Дом Ахматхан бая. Это настоящий памятник народного зодчества, двухэтажный деревянный дом 1893 года постройки, украшенный резным и накладным орнаментом. Изначально он принадлежал сельскому мулле соседнего села Ашит. Дом двухэтажный, на первом этаже жила прислуга, на втором — хозяева. В 2011 году он был передан музейному комплексу и отремонтирован. Силами сотрудников музейного комплекса создана экспозиция, посвященная жизни и быту зажиточных крестьян конца XIX — начала XX века.



— Экскурсиями мы не ограничиваемся, сотрудники музея уже имеют богатый опыт проведения выездных мастер-классов, музейных уроков и квизов, особой популярностью пользуются занятия по татарской кожаной мозаике, которой испокон веков славится Арский район. Детям очень нравится мастерить своими руками изделия из кожи, — рассказывает руководитель музея.

Сразу после празднования дня рождения «солнца татарской поэзии» начинается полномасштабная реконструкция Миляуша Кашафутдинова

«Каждое бревнышко помнит тепло рук Баки Урманче»



Реконструкцию самого двухэтажного здания музея планируют проводить очень бережно. Строилось оно из деревянных брусьев по проекту, разработанному архитектором и скульптором Баки Урманче. В своих воспоминаниях он писал, что не общался лично с Тукаем, но был его почитателем, и в годы учебы в медресе каждую пятницу приходил в чайхану специально, чтобы увидеть там поэта.



При проектировании здания музея архитектор учитывал особенности традиционных мотивов татарских сельских домов, но в современной интерпретации 70-х годов прошлого века. Фасад дома-музея был выкрашен, как павильон ТАССР на Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке 1923 года, в темный тон охры. Кстати, этот цвет планируют оставить неизменным.

— Мы очень хотим сохранить уникальность нашего музея. Здесь каждый уголок хранит историю. Кстати, из уст в уста переходит история о том, как в Кырлай приехал Баки Урманче, сам ходил в лес вместе с лесником, сам выбирал с ним бревна для строительства здания музея Тукая. Тогда ему было 78 лет! Только подумайте! Каждое бревнышко помнит тепло рук легендарного скульптора! Здесь все пропитано какой-то волшебной атмосферой, — не скрывает своего восхищения молодой директор музея.



Реэкспозиция музея еще в процессе обсуждения, сейчас решается вопрос, как сохранить аутентичность музея и внедрить современные технологии. Миляуша Кашафутдинова

Строительство комплекса началось в 1975 году, Баки Урманче лично следил за ходом работ, поселившись на это время в самом Кырлае. Местные рассказывают историю, когда Урманче ходил в лес, чтобы встретить Шурале. По преданию, днем эти лесные духи выглядят как обычное дерево, а ночью, в полнолуние, в них вселяется дух, и они превращаются в лесных существ. Баки ага вместе с местным лесником Раисом на запряженной лошади ездил в дальние леса. И, наконец, нашел, что искал.



Четыре лесных духа шурале с тех пор поселились в парке рядом с музеем. Скульптор лишь придал им форму. К слову, эти четыре фигуры тоже сохранят и восстановят в ходе реконструкции. Кроме того, на территории комплекса обновят ограждение, брусчатку, освещение, отремонтируют беседку и обеспечат доступную среду для людей с ограниченными возможностями здоровья.



Четыре лесных духа — шурале с тех пор поселились в парке рядом с музеем. Миляуша Кашафутдинова

Литературно-музейный комплекс Габдуллы Тукая открыли в 1979 году, то есть в этом году здание отмечает свое 45-летие. Правда, празднование по этому поводу не запланировано. Зато пройдет литературный праздник в честь дня рождения поэта и презентация театрального тура.



На все работы, включая капитальный ремонт здания, благоустройство территории музея, в том числе завершение работ на реке Ия и возведение пирса, потратят больше 300 миллионов рублей. Миляуша Кашафутдинова

По предварительным подсчетам, сама реконструкция продлится до конца текущего года. На все работы, включая капитальный ремонт здания, благоустройство территории музея, в том числе завершение работ на реке Ия и возведение пирса, потратят больше 300 миллионов рублей. Финансирование уже выделено.

В обновленном музее будет представлена живая, современная экспозиция с национальным колоритом. Миляуша Кашафутдинова

Реэкспозиция музея еще в процессе обсуждения, сейчас решается вопрос, как сохранить аутентичность музея и внедрить современные технологии, рассказала Алина Мухаметшина, по ее словам, здесь появится живая, современная экспозиция с национальным колоритом.

