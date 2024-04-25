В музее Габдуллы Тукая в Арском районе начинается активная фаза реконструкции
Комплекс в селе Новый Кырлай полностью закроют на капитальный ремонт и благоустройство территории
В Арском районе в селе Новый Кырлай сразу после празднования дня рождения «солнца татарской поэзии» начинается полномасштабная реконструкция самого музея Тукая и прилегающей территории. Она пройдет в рамках подготовки к 140-летию поэта.
«Мы готовы принимать гостей и во время ремонта»
Уже 27 апреля территорию литературно-мемориального музейного комплекса Габдуллы Тукая в полностью перекроют.
Кроме того, по соседству находится Дом Ахматхан бая. Это настоящий памятник народного зодчества, двухэтажный деревянный дом 1893 года постройки, украшенный резным и накладным орнаментом. Изначально он принадлежал сельскому мулле соседнего села Ашит. Дом двухэтажный, на первом этаже жила прислуга, на втором — хозяева. В 2011 году он был передан музейному комплексу и отремонтирован. Силами сотрудников музейного комплекса создана экспозиция, посвященная жизни и быту зажиточных крестьян конца XIX — начала XX века.
— Экскурсиями мы не ограничиваемся, сотрудники музея уже имеют богатый опыт проведения выездных мастер-классов, музейных уроков и квизов, особой популярностью пользуются занятия по татарской кожаной мозаике, которой испокон веков славится Арский район. Детям очень нравится мастерить своими руками изделия из кожи, — рассказывает руководитель музея.
«Каждое бревнышко помнит тепло рук Баки Урманче»
Реконструкцию самого двухэтажного здания музея планируют проводить очень бережно. Строилось оно из деревянных брусьев по проекту, разработанному архитектором и скульптором Баки Урманче. В своих воспоминаниях он писал, что не общался лично с Тукаем, но был его почитателем, и в годы учебы в медресе каждую пятницу приходил в чайхану специально, чтобы увидеть там поэта.
При проектировании здания музея архитектор учитывал особенности традиционных мотивов татарских сельских домов, но в современной интерпретации 70-х годов прошлого века. Фасад дома-музея был выкрашен, как павильон ТАССР на Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке 1923 года, в темный тон охры. Кстати, этот цвет планируют оставить неизменным.
— Мы очень хотим сохранить уникальность нашего музея. Здесь каждый уголок хранит историю. Кстати, из уст в уста переходит история о том, как в Кырлай приехал Баки Урманче, сам ходил в лес вместе с лесником, сам выбирал с ним бревна для строительства здания музея Тукая. Тогда ему было 78 лет! Только подумайте! Каждое бревнышко помнит тепло рук легендарного скульптора! Здесь все пропитано какой-то волшебной атмосферой, — не скрывает своего восхищения молодой директор музея.
Строительство комплекса началось в 1975 году, Баки Урманче лично следил за ходом работ, поселившись на это время в самом Кырлае. Местные рассказывают историю, когда Урманче ходил в лес, чтобы встретить Шурале. По преданию, днем эти лесные духи выглядят как обычное дерево, а ночью, в полнолуние, в них вселяется дух, и они превращаются в лесных существ. Баки ага вместе с местным лесником Раисом на запряженной лошади ездил в дальние леса. И, наконец, нашел, что искал.
Четыре лесных духа шурале с тех пор поселились в парке рядом с музеем. Скульптор лишь придал им форму. К слову, эти четыре фигуры тоже сохранят и восстановят в ходе реконструкции. Кроме того, на территории комплекса обновят ограждение, брусчатку, освещение, отремонтируют беседку и обеспечат доступную среду для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Литературно-музейный комплекс Габдуллы Тукая открыли в 1979 году, то есть в этом году здание отмечает свое 45-летие. Правда, празднование по этому поводу не запланировано. Зато пройдет литературный праздник в честь дня рождения поэта и презентация театрального тура.
По предварительным подсчетам, сама реконструкция продлится до конца текущего года. На все работы, включая капитальный ремонт здания, благоустройство территории музея, в том числе завершение работ на реке Ия и возведение пирса, потратят больше 300 миллионов рублей. Финансирование уже выделено.
Реэкспозиция музея еще в процессе обсуждения, сейчас решается вопрос, как сохранить аутентичность музея и внедрить современные технологии, рассказала Алина Мухаметшина, по ее словам, здесь появится живая, современная экспозиция с национальным колоритом.