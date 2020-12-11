Блогер сообщил об аресте Эрика Гафарова в Турции
Блогер Андрей Алистаров сообщил сегодня об аресте основателя фонда Gafarov and Partners LTD Эрика Гафарова, который сейчас находится в международном розыске.
По словам Алистарова, челнинского бизнесмена арестовали сегодня ночью. Он обратил внимание на то, что Эрик подозревается в совершении преступления на территории Турции, а не за финансовую пирамиду, которую он организовал в России.
«Данная информация из достоверного источника, кстати Эрик Гафаров действительно является гражданином Турции, неделями ранее он был задержан за поддельный Украинский паспорт и порешал вопрос, о приобретении недвижимости, чтобы далее получить гражданство. Именно про эту отсидку в тюрьме часто рассказывал сам Эрик», — говорится в сообщении поста.
Отдельно отметим, что обычно активный пользователь в Instagram Гафаров сегодня ничего не публиковал.
Ранее Гафаров в соцсетях уверял свою аудиторию, что уголовные дела, заведенные против него в России, сфабрикованы.
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