Казанские парковки будут работать по московскому сценарию

Депутат Госсовета Татарстана Артур Абдульзянов заявил о необходимости ужесточения правил парковки в Казани. Он уверен, что количество припаркованных машин «без номеров» выросло с 2—3% до 80%. Особенно эта тенденция заметна у театра оперы и балета, в центре города и на улице Спартаковской.



«Первое — они не оплачивают парковку. Обезличенные автомобили представляют угрозу общественной безопасности, не красят облик города, это правовой нигилизм. Я считаю, что надо использовать опыт Москвы», — уверен депутат.

Как отметил председатель комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству, вопрос рассматривает Комитет Госсовета по жилищной политике и инфраструктурному развитию, возглавляемый Александром Тыгиным.

Напомним, что в Москве действует система «Московский паркинг». В случае нарушения ее правил владелец автомобиля должен будет оплатить штраф. Последние выписываются за нарушение правил стоянки, за парковку на газоне или неоплату парковки. Минимальный размер штрафа составляет 2 500 рублей. Кроме того, автомобили без номеров в столице России подлежат эвакуации на штрафстоянку.

Фото: Тимур Рахматуллин

Ранее «Реальное время» рассказало подробнее о ситуации. Так, на парковке перед татарстанским Кабинетом министров, на площади Свободы, корреспондент издания обнаружила лишь пару автомобилей с номерами.