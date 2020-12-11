Памятник Герою СССР Михаилу Девятаеву предложили установить в Казанском речном порту

В Казани прошел круглый стол в рамках подготовки к Году родных языков и народного единства. Так, председатель совета национально-культурной автономии мордвы РТ Наталья Сабитова предложила установить памятник Герою СССР Михаилу Девятаеву в Казанском речном порту. Его семья хотела бы, чтобы памятник был установлен именно там, так как он работал в речпорту, говорится на сайте мэрии Казани.

Также руководитель исполкома Совета Ассамблеи народов Татарстана Константин Яковлев предложил увековечивать имена значимых личностей различных народов на улицах Казани. А председатель национально-культурной автономии грузин Казани «Сиони» Маринэ Хухунашвили рассказала, что члены автономии уже давно хотят предложить установить памятную доску российскому государственному деятелю грузинского происхождения Михаилу Баратаеву, но для этого необходимо определить место установки вместе с властями города.

Фото: kzn.ru

Напомним, что в Татарстане 2021 год объявлен Годом родных языков и народного единства.