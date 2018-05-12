Госалкогольинспекция Республики Татарстан

Общая информация

Государственная инспекция Республики Татарстан по обеспечению госу­дарственного контроля за производством, оборотом и качеством этилового спирта, алкогольной продукции и защите прав потребителейвходит в структуру исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан и осуществляет на террито­рии Республики Татарстан мероприятия по обеспечению государственного контроля в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции в преде­лах полномочий, отнесенных к ведению субъектов Российской Федерации, а также осуществляет реализацию мер, направленных на предупреждение и пресечение нарушений на потребительском рынке.

Основные задачи:

участие в обеспечении защиты экономических интересов Республики Татарстан;

предупреждение и пресечение нарушений в сфере потребительского рынка Республики Татарстан;

повышение качества алкогольной продукции, производимой на предприятиях Республики Татарстан;

увеличение реализации продукции предприятий Республики Татарстан.

Руководитель — Ахметханов Жаудат Юсупович

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