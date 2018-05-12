Госалкогольинспекция Республики Татарстан
Общая информация
Государственная инспекция Республики Татарстан по обеспечению государственного контроля за производством, оборотом и качеством этилового спирта, алкогольной продукции и защите прав потребителейвходит в структуру исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан и осуществляет на территории Республики Татарстан мероприятия по обеспечению государственного контроля в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции в пределах полномочий, отнесенных к ведению субъектов Российской Федерации, а также осуществляет реализацию мер, направленных на предупреждение и пресечение нарушений на потребительском рынке.
Основные задачи:
- участие в обеспечении защиты экономических интересов Республики Татарстан;
- предупреждение и пресечение нарушений в сфере потребительского рынка Республики Татарстан;
- повышение качества алкогольной продукции, производимой на предприятиях Республики Татарстан;
- увеличение реализации продукции предприятий Республики Татарстан.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420107, г. Казань, ул. Х.Такташ, 94, а/я 44
- Телефон: (843) 278-92-00
- Email: cla@tatalc.ru
- Сайт: http://www.tatalc.ru
Дата последнего обновления: 12.05.2018