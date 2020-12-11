В Татарстане открылась ледовая переправа через Волгу
В пятницу в Татарстане открылась ледовая переправа через Волгу. Первой начала работать переправа от Зеленодольска до Нижних Вязовых.
Также в ближайшее время планируется запустить переправы Соколка — Новый Закамский по Каме и волжскую переправу от Аракчино до Верхнего Услона. Как рассказали «Реальному времени» в ГУ МЧС по РТ, первую переправу планируется открыть в понедельник, 14 декабря, а вторую — 15 декабря.
Также 15 декабря должна запуститься и переправа село Покровское — поселок Красный Ключ.БизнесТранспортАвтоОбщество Татарстан
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