ФСБ провела в Казани антитеррористические учения

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В Татарстане прошли антитеррористические учения, которые организовали в республиканском Управлении ФСБ. По сценарию, теракт произошел на казанской ТЭЦ-1.

Экстренные службы отработали действия по минимизации и ликвидации последствий теракта. Также они отрепетировали работу по расследованию преступления и розыску организаторов, сообщают в УФСБ по РТ.

По сценарию, группа террористов подорвала магистральный трубопровод на ТЭЦ-1, а также пыталась заложить взрывчатку на других объектах, в том числе с помощью беспилотников.