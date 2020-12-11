АвтоВАЗ отменил четырехдневку с нового года

АО «АвтоВАЗ» отменило приказ о введении неполной 4-дневной рабочей недели с 1 января следующего года. Это связано с обеспеченностью предприятия заказами на первые месяцы 2021 года.

При этом компания отмечает существующие неопределенности относительно развития рынка в 2021 году, который, «по нескольким независимым прогнозам, может сократиться относительно 2020 года».

Фото: wikimedia.org

Предприятие предпринимает все меры для обеспечения загрузки производства на полную трудовую неделю. Это возможно только при сохранении текущего уровня спроса на новые автомобили. В случае негативного сценария развития рынка в первом квартале 2021 года АвтоВАЗ может вернуться к введению четырехдневной рабочей недели для сохранения рабочих мест, передает «Интерфакс».



Ранее исследование показало, что за год число россиян, поддерживающих введение четырехдневной рабочей недели, сократилось.



Татьяна Леухина