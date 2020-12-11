АвтоВАЗ отменил четырехдневку с нового года
АО «АвтоВАЗ» отменило приказ о введении неполной 4-дневной рабочей недели с 1 января следующего года. Это связано с обеспеченностью предприятия заказами на первые месяцы 2021 года.
При этом компания отмечает существующие неопределенности относительно развития рынка в 2021 году, который, «по нескольким независимым прогнозам, может сократиться относительно 2020 года».
Предприятие предпринимает все меры для обеспечения загрузки производства на полную трудовую неделю. Это возможно только при сохранении текущего уровня спроса на новые автомобили. В случае негативного сценария развития рынка в первом квартале 2021 года АвтоВАЗ может вернуться к введению четырехдневной рабочей недели для сохранения рабочих мест, передает «Интерфакс».
Ранее исследование показало, что за год число россиян, поддерживающих введение четырехдневной рабочей недели, сократилось.
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