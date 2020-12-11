В Татарстане в январе — сентябре выявили три финансовые пирамиды

По итогам января — сентября 2020 года ЦБ выявил в Татарстане 16 организаций с признаками нелегальной деятельности — 13 «черных кредиторов» и три финансовые пирамиды. Материалы по ним переданы в правоохранительные органы, сообщили в Нацбанке по РТ Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ.



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«Черные кредиторы», как правило, предлагают деньги в долг «без справок и поручительств». Они выдают себя за микрофинансовые организации и ломбарды. Что касается финансовых пирамид, то они сейчас чаще действуют в интернете. Они могут позиционировать себя как инвестиционные компании, предлагать вложиться в «онлайн-проекты».



Ранее «Реальное время» рассказывало, что многие финансовые сомнительные организации имеют татарстанские корни. Это «Азино777», КПК «Рост», а также LTDLION и фонд Gafarov and Partners. Недавно прокуратура Татарстана настояла на возбуждении уголовного дела об организации финансовой пирамиды «Финико». По версии следствия, в эту компанию неправомерно привлекли не меньше 80 млн рублей.