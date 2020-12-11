В Казани представили мастер-план развития Старо-Татарской слободы

В исполкоме Казани сегодня представили мастер-план развития Старо-Татарской слободы. При составлении проекта разработчики ставили цель сохранить исторические и культурные ценности территории и создать условия для ее развития.

План разработан под руководством эксперта Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест, основателя архитектурного бюро «Рождественка», руководителя «Ре-школы», эксперта ИКОМОС Наринэ Тютчевой. Работа над концепцией началась летом во время воркшопа с участием студентов — будущих архитекторов и градостроителей — из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы и Казани, а также экспертов. Они опирались на принятую в этом году Концепцию устойчивого развития исторического поселения Казани.

Фото: kzn.ru

При составлении мастер-плана специалисты работали с профилем набережной Кабана, проезжей частью, пешеходными связями и взаимодействием набережной с береговой линией и застройкой. Эксперты предложили ряд решений по усовершенствованию улично-дорожной сети, среди которых восстановление ряда утраченных поперечных улиц для связи с улицой Тукая. Пешеходная связь со сквером Вахитова и озером Средний Кабан позволит дальше развиваться рекреационной зоне, считают архитекторы. В проекте учитывается исторический уклад и морфология различных пространств Старо-Татарской слободы.

Простых участков на всей территории Старо-Татарской слободы нет, отметила Тютчева. Здесь есть четыре пространства, от которых напрямую зависит судьба всей набережной озера Кабан: площадь Вахитова, территория бывшего пивоваренного завода Петцольда, здание компании «Татстрой», историческая застройка Старо-Татарской слободы на углу улиц Марджани и Ахтямова. В настоящее время важно не потерять значимые фрагменты исторической Казани.

Помощник президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова отметила, что сейчас нужно обсудить и распланировать работу, продумать, какие документы могут регламентировать различные аспекты нового мастер-плана по развитию Старо-Татарской слободы. Впоследствии документ будет представлен президенту Татарстана Рустаму Минниханову.

Мэр Казани Ильсур Метшин поручил подробнее проработать концепцию с главным архитектором города Ильсияр Тухватуллиной и главным архитектором проекта по освоению и развитию территории казанского речпорта Татьяной Прокофьевой, говорится в сообщении на сайте мэрии города.

Татьяна Леухина