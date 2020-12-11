В Салмачах открыли мост через Ноксу

Фото: соцсети

Под Казанью запустили движение по новому мосту через реку Нокса. Он соединяет поселок Салмачи с поселками Привольный и Вишневка.

«Этот мост ждали долгие годы. Поздравляем всех жителей с этим событием», — пишут в группе «Салмачи-Инфо».

Напомним, что мост строилс,я чтобы поселки не затапливало при разливе речки весной. На его возведение городские власти потратили более 100 млн рублей. Длина моста составила 35 м, а ширина — 13 м.