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В Салмачах открыли мост через Ноксу

11:26, 11.12.2020
В Салмачах открыли мост через Ноксу
Фото: соцсети

Под Казанью запустили движение по новому мосту через реку Нокса. Он соединяет поселок Салмачи с поселками Привольный и Вишневка.

«Этот мост ждали долгие годы. Поздравляем всех жителей с этим событием», — пишут в группе «Салмачи-Инфо».

Напомним, что мост строилс,я чтобы поселки не затапливало при разливе речки весной. На его возведение городские власти потратили более 100 млн рублей. Длина моста составила 35 м, а ширина — 13 м.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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