В Татарстане хотят создать ОЭЗ туристско-рекреационного типа

На базе двух туристско-рекреационных кластеров (ТРК), которые ранее победили в конкурсе, хотят создать особую экономическую зону: «Сейчас идет вопрос согласования статуса туристско-рекреационного кластера. Мы планируем организацию ОЭЗ туристско-рекреационного типа. Соответственно, в рамках нее те меры поддержки, которые федеральным законодательством предусмотрены, тоже будут», — сказал аналитик рабочей группы по созданию ТРК в Татарстане Кирилл Глобов (цитата по ТАСС).

Сейчас идет работа над принятием республиканской программы по развитию экологического и природного туризма. Также будет создана дирекция по развитию природных территорий.



Ранее были определены победители Всероссийского конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров и развития экотуризма в России. Победителями от Татарстана стали проекты туристско-рекреационных кластеров «Камское устье» и «Высокогорский». Их обустройство начнется в Татарстане в 2021 году.