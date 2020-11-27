Итоги дня: сроки окончания эпидемии, номер 122 для коронавируса, открытие первой «Еаптеки» в Казани
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 27 ноября.
- Ассоциация рестораторов и отельеров Казани обратилась к президенту Татарстана Рустаму Минниханову и премьер-министру РТ Алексею Песошину с просьбой продлить работу кафе и ресторанов в новогоднюю ночь до 3 часов утра. Сейчас заведения работают до 0.00.
- Пресс-служба вице-премьера Дмитрия Чернышенко сообщила о запуске в России единого номера — 122, по которому можно получить консультацию о COVID-19. Планируется, что, позвонив на этот номер, также можно будет вызвать врача или скорую. Он уже заработал в Татарстане.
- Руководитель Агентства инвестиционного развития Талия Минуллина запустила собственное шоу на канале АИР РТ на YouTube под названием TT: Taliya Talk. Формат шоу — интервью, подобное шоу есть у журналиста Юрия Дудя. Первым гостем стал гендиректор московского коллекторского агентства Антон Дмитраков.
- Сегодня открылась первая в Татарстане «Сбер Еаптека» с доставкой и собственным хабом. Точка находится в Казани на улице Саид-Галеева, 6. Открытие прошло с участием президента Татарстана Рустама Минниханова, а также зампредправления «Сбербанка», бывшего вице-премьера России Ольги Голодец. В 2021 году откроется 10 таких же хабов в РТ, пять из них покроют часовой доставкой Казань, а еще пять откроются в крупных районных центрах: Нижнекамске, Альметьевске, Бугульме и Зеленодольске.
- Эпидемия коронавируса в России может завершиться в 2021 году. Такой ход событий допустил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он также назвал сроки начала массовой вакцинации от коронавируса: в январе—феврале 2021 года.
- Совет директоров «Татнефти» признал нецелесообразным перевод месторождений компании на новую систему налога на дополнительный доход (НДД) с 2021 года. Также он рассмотрел итоги финансово-хозяйственной деятельности группы за январь — сентябрь 2020 года. За девять месяцев группа нарастила продажи через собственную розничную сеть на 25%.
- Между тем аналитики «Ренессанс капитала» сообщили, что акционеры «Татнефти» уже не получат дивидендов до конца 2020 года, так как совет директоров не принял никаких решений, касающихся промежуточных дивидендов: «Это означает, что дивиденды за III квартал 2020 года не будут объявлены, вопреки нашим ожиданиям дивидендов в размере 12,6 руб./акция».
- Также сегодня прошло заседание совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг». На нем, в частности, японская компания JFR Co представила проект производства пробиотиков для людей и животных в ОЭЗ «Алабуга». Объем инвестиций должен составить $20 миллионов.
- Сегодня по всему миру, в том числе в России, проходит «черная пятница» — самая знаменитая массовая распродажа. Она проводится в последнюю пятницу месяца и сопровождается крупными скидками. К акции даже присоединились бабушки, торгующие в Московском районе Казани овощами и соленьями.
- Роспотребнадзор по РТ проверил 30 вузов и 14 филиалов на нарушения санитарно-эпидемиологических правил. Их выявили на 14 объектах. Среди нарушений были зафиксированы отсутствие разметки и санитайзеров в местах общего пользования, несоблюдение масочного режима, предписаний.
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при новой конституции не будет работать президентом страны: «Никакую конституцию я под себя не делаю. С новой конституцией я уже с вами президентом работать не буду. Поэтому успокойтесь, спокойно это переносите», — сказал он в интервью агентству.
- Союз писателей РТ сообщил о смерти татарского писателя Ханафи Бадиги. Он умер в возрасте 79 лет после продолжительной болезни.
- По данным Forbes, в России самые высокие зарплаты в 2020 году получали руководители нефтегазовых компаний с выручкой от $3 млрд — $2,79 млрд. На втором месте по уровню зарплат руководители предприятий в сфере тяжелой индустрии — главы компаний с выручкой от $3 млрд в этом году заработали $1,87 миллиона.
- Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 17 декабря. Он выйдет на связь из своей резиденции Ново-Огарево.
- Прокуратура Советского района Казани начала проверку по факту гибели рабочего на стройплощадке на улице Глушко. Сотрудники проверят соблюдение правил охраны труда и безопасности при проведении работ.
- Верховный суд РТ оставил в СИЗО до 30 декабря четырех фигурантов дела о попытке теракта в Кукморе. В их числе отчима 16-летнего подростка, который, по версии силовиков, пытался поджечь отдел полиции Кукмора бутылками с зажигательной смесью. При задержании парень оказал сопротивление, напал с ножом на полицейского и был застрелен.
- Россияне рассказали о лучшем размере пенсий для комфортной жизни в старости. Более 100 тыс. рублей ежемесячно хотели бы получать работники сфер IT (23%), финансирования (22%) и строительства (20%). Это самые высокие запросы среди опрошенных.
Дарья ПинегинаОбщество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым