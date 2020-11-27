Россияне назвали размер пенсий для комфортной жизни в старости

Россияне рассказали о лучшем размере пенсий для комфортной жизни в старости. Опрос проводился среди 3 тыс. представителей из восьми отраслей сервисом «Работу.ру» совместно с российским негосударственным пенсионным фондом (НПФ) Сбербанка.



Более 100 тыс. рублей ежемесячно хотели бы получать работники сфер IT (23%), финансирования (22%) и строительства (20%). Это самые высокие запросы среди опрошенных.

От 40 до 50 тыс. в месяц хотели бы получать повара и официанты (23%), медики и учителя (21%) и работник логистики и транспорта (19%), сообщает РБК.

Фото: realnoevremya.ru

Пенсию в размере 30—40 тыс. рублей хотел бы получать каждый пятый работник производства.

Ранее в Совфеде рассказывали, как увеличатся пенсии в 2021 году.

Маргарита Головатенко