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Экономика

Россияне назвали размер пенсий для комфортной жизни в старости

08:59, 27.11.2020 1
Россияне назвали размер пенсий для комфортной жизни в старости
Фото: realnoevremya.ru

Россияне рассказали о лучшем размере пенсий для комфортной жизни в старости. Опрос проводился среди 3 тыс. представителей из восьми отраслей сервисом «Работу.ру» совместно с российским негосударственным пенсионным фондом (НПФ) Сбербанка.

Более 100 тыс. рублей ежемесячно хотели бы получать работники сфер IT (23%), финансирования (22%) и строительства (20%). Это самые высокие запросы среди опрошенных.

От 40 до 50 тыс. в месяц хотели бы получать повара и официанты (23%), медики и учителя (21%) и работник логистики и транспорта (19%), сообщает РБК.

Фото: realnoevremya.ru

Пенсию в размере 30—40 тыс. рублей хотел бы получать каждый пятый работник производства.

Ранее в Совфеде рассказывали, как увеличатся пенсии в 2021 году.

Маргарита Головатенко
ЭкономикаБюджетОбщество
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:37
    Ага. Айтишники от страховых взносов в пфр осаобождены, а вот пенсию они хотят не меньше 100 тыс. СмИшно. Вот какие умные и хитрые. А может хватит нам таких спецов отстранять от взносов в пфр?! Пусть платят. Все равно толку от них нет, ничего прорывного в айти они не сделали и не сделают.
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