«Татнефть» не будет на новый налог на дополнительный доход

Фото: Максим Платонов (архив)

В пятницу совет директоров «Татнефти» признал нецелесообразным перевод месторождений компании на новую систему налога на дополнительный доход (НДД) с 2021 года, говорится в сообщении компании.

Также совет директоров «Татнефти» рассмотрел итоги финансово-хозяйственной деятельности группы за январь — сентябрь 2020 года. За девять месяцев группа нарастила продажи через собственную розничную сеть на 25%.

Выпуск нефтепродуктов увеличен на 15%, сообщает пресс-служба «Татнефти». Также на 5% вырос выпуск шинной продукции.

Также на заседании заслушали доклад о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности, информацию об условиях формирования прогноза финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и рассмотрели ряд других вопросов.

Фото: tatneft.ru

Ранее сообщалось, что на фоне «коронакризиса» и падения цен на нефть прибыль «Татнефти» резко упала. Также российские власти повысили НДПИ. Развернуть добычу мешает и соглашение ОПЕК+.

В начале ноября топ-менеджмент «Татнефти» провел виртуальную встречу с инвесторами и аналитиками. На ней руководство компании не исключило возможности выкупа и конвертации привилегированных акций в обыкновенные для повышения капитализации.