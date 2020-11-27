«Вау-эффекта, как раньше, уже не вызывает»: упадет ли популярность «черной пятницы» в 2020-м

Фото: Люция Кашапова

Выстрелит ли «черная пятница» в «ковидном» году?

Сегодня по всему миру, в том числе в России, проходит «черная пятница» — пожалуй, самая знаменитая массовая распродажа. Изначально она была обусловлена желанием торговых сетей освободить склады для новогодних товаров. Традиционно она проводится в последнюю пятницу месяца и сопровождается крупными скидками, а подчас и давками из-за посетителей, пытающихся «урвать» товар подешевле.

Популярна эта распродажа и в России, причем и за пределами столицы. Как ранее рассказывали «Реальному времени» в «Яндекс.Маркете», в Казани 96% онлайн-покупателей знают про массовую распродажу «черная пятница», 25% — что-то покупали в этот период. Офлайн-покупателям также трудно не заметить вывески о black friday в самых разных торговых точках (сегодня о «черной пятнице», например, сообщил овощной рынок в Московском районе Казани).

На «черную пятницу» в «ковидный» 2020 год есть разные прогнозы. Так, Национальная ассоциация дистанционной торговли прогнозирует рост числа онлайн-покупателей вследствие пандемии, а общий объем реализованных товаров составит около 30 млрд рублей, обновив, таким образом, рекорды прошлого года.

Вместе с тем есть и альтернативное видение, его в начале ноября озвучили аналитики CyberMonday.Global — одного из операторов распродажи «киберпонедельник» (понедельник, следующий за «черной пятницей», в этот день проходит распродажа у компаний, торгующих различной техникой). По их данным, впервые с начала 2010-х популярность «черной пятницы» в России начала снижаться.

— Российские данные показывают, что пик интереса к «черной пятнице» пришелся на 2018 год, а к «киберпонедельнику» — на 2016 год. И хотя в прошедшем, 2019 году заинтересованность интернет-пользователей была не самой высокой, оба этих события притягивают внимание россиян. Однако пандемия и вызванная ею ситуация на рынке труда и в экономике могут снизить покупательскую активность, — говорится в исследовании.



Отмечается и размытие границы распродажи: если ранее «черная пятница» была одним днем в году, то сейчас она растягивается почти на неделю, а до нее, в начале ноября и ранее, стартуют другие крупные распродажи — тот же «День холостяка» 11 ноября, инициированный AliExpress, кроме того, в этом году некоторые крупные торговые площадки проводили осенние распродажи под собственными брендами.

«Распродажа становится рутиной»

Эксперты пока, впрочем, не торопятся констатировать падение, хотя и относятся к успехам «черной пятницы» с сомнением. Сооснователь исследовательской компании Data Insight Борис Овчинников подходит к вопросу с осторожным скепсисом.

— С одной стороны, у меня нет однозначного ответа по онлайну, но сам этот факт отсутствия у меня ответа — это следствие не то чтобы падения интереса, но того, что подобная распродажа становится рутиной, обычным маркетинговым инструментом. Вау-эффекта она, как раньше, уже не вызывает. Что заметно в этом году — начавшиеся в онлайне распродажи сильно переползают в офлайн, и там они наиболее заметны. Офлайн-торговля у нас сейчас в особых условиях, и есть ощущение, что продавцы и покупатели склонны предновогодние продажи перенести на как можно более раннее время — всегда есть риск, что появятся новые ограничения, поэтому многие торопятся. Поэтому в офлайне распродажа явно будет заметнее и успешнее.

Председатель Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ) Александр Иванов все же склонен к оптимистичным прогнозам. Он отмечает, что падение доходов, наоборот, сыграет на пользу распродажам.



— Скорее всего, в этом году объемы [продаж] будут все же немного больше, чем в прошлом году. Пандемия выступит как катализатор, и падение доходов, о котором говорят экономисты, заставляет людей готовиться к распродажам — аккумулировать свои доходы. «Если хочешь что-то купить, надо сохранить деньги и купить это на распродаже» — такая логика. С другой стороны, в этой «черной пятнице» примут участие люди старшей категории, которые уже научились в карантин пользоваться интернетом.

Предшествующие распродажи Иванов не рассматривает как угрозу для показателей «черной пятницы», в первую очередь потому, что это не новшество 2020 года. «Наверное, это сказывается, потому что «11.11» сейчас самая популярная распродажа в мире. Но самой популярной она стала не в 2020 году, а еще раньше», — полагает эксперт.



Основатель маркетплейса KazanExpress Линар Хуснуллин констатирует стагнацию: популярность «черной пятницы», по его данным, год от года просто не меняется. «KazanExpress уже три года участвует в этих распродажах — и в «черной пятнице», и в «киберпонедельнике», и рост продаж [по сравнению с обычными днями] каждый год различается незначительно», — сообщил он.

Александр Артемьев