«Вау-эффекта, как раньше, уже не вызывает»: упадет ли популярность «черной пятницы» в 2020-м
Выстрелит ли «черная пятница» в «ковидном» году?
Сегодня по всему миру, в том числе в России, проходит «черная пятница» — пожалуй, самая знаменитая массовая распродажа. Изначально она была обусловлена желанием торговых сетей освободить склады для новогодних товаров. Традиционно она проводится в последнюю пятницу месяца и сопровождается крупными скидками, а подчас и давками из-за посетителей, пытающихся «урвать» товар подешевле.
Популярна эта распродажа и в России, причем и за пределами столицы. Как ранее рассказывали «Реальному времени» в «Яндекс.Маркете», в Казани 96% онлайн-покупателей знают про массовую распродажу «черная пятница», 25% — что-то покупали в этот период. Офлайн-покупателям также трудно не заметить вывески о black friday в самых разных торговых точках (сегодня о «черной пятнице», например, сообщил овощной рынок в Московском районе Казани).
На «черную пятницу» в «ковидный» 2020 год есть разные прогнозы. Так, Национальная ассоциация дистанционной торговли прогнозирует рост числа онлайн-покупателей вследствие пандемии, а общий объем реализованных товаров составит около 30 млрд рублей, обновив, таким образом, рекорды прошлого года.
Вместе с тем есть и альтернативное видение, его в начале ноября озвучили аналитики CyberMonday.Global — одного из операторов распродажи «киберпонедельник» (понедельник, следующий за «черной пятницей», в этот день проходит распродажа у компаний, торгующих различной техникой). По их данным, впервые с начала 2010-х популярность «черной пятницы» в России начала снижаться.
— Российские данные показывают, что пик интереса к «черной пятнице» пришелся на 2018 год, а к «киберпонедельнику» — на 2016 год. И хотя в прошедшем, 2019 году заинтересованность интернет-пользователей была не самой высокой, оба этих события притягивают внимание россиян. Однако пандемия и вызванная ею ситуация на рынке труда и в экономике могут снизить покупательскую активность, — говорится в исследовании.
Отмечается и размытие границы распродажи: если ранее «черная пятница» была одним днем в году, то сейчас она растягивается почти на неделю, а до нее, в начале ноября и ранее, стартуют другие крупные распродажи — тот же «День холостяка» 11 ноября, инициированный AliExpress, кроме того, в этом году некоторые крупные торговые площадки проводили осенние распродажи под собственными брендами.
«Распродажа становится рутиной»
Эксперты пока, впрочем, не торопятся констатировать падение, хотя и относятся к успехам «черной пятницы» с сомнением. Сооснователь исследовательской компании Data Insight Борис Овчинников подходит к вопросу с осторожным скепсисом.
Председатель Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ) Александр Иванов все же склонен к оптимистичным прогнозам. Он отмечает, что падение доходов, наоборот, сыграет на пользу распродажам.
Предшествующие распродажи Иванов не рассматривает как угрозу для показателей «черной пятницы», в первую очередь потому, что это не новшество 2020 года. «Наверное, это сказывается, потому что «11.11» сейчас самая популярная распродажа в мире. Но самой популярной она стала не в 2020 году, а еще раньше», — полагает эксперт.
комментарии