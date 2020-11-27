Лукашенко заявил, что при новой конституции не будет президентом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при новой конституции не будет работать президентом страны. Об этом сообщило издание «БелТа».

«Никакую конституцию я под себя не делаю. С новой конституцией я уже с вами президентом работать не буду. Поэтому успокойтесь, спокойно это переносите», — сказал он в интервью агентству.

По словам Лукашенко, он не допустил, чтобы кто-то «сфальшивил» и «сфабриковал» выборы по новой конституции.



Ольга Плешкова