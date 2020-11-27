В Минцифры Татарстана раскрыли самые частые вопросы на горячей линии по COVID-19

В Татарстане заработал короткий номер горячей линии по COVID-19. В республиканской Минцифре рассказали, какие вопросы чаще всего задают звонящие на нее татарстанцы.

Обычно жители республики спрашивают о результатах тестов на коронавирус, интересуются, где их можно сдать, а также спрашивают, что делать после контакта с заболевшим, передает пресс-служба министерства.

Отмечается, что татарстанский кол-центр обрабатывает по 600 звонков в день.



Консультировать татарстанцев помогает и телефонный робот Лилия. Сейчас она может оперативно отвечать на более чем 60 вопросов. Список вопросов будет расширяться.

Напомним, в правительстве РФ сегодня объявили о запуске единого номера 122 для горячих линий по коронавирусу во всех регионах РФ.