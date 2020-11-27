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Минздрав назвал сроки начала массовой вакцинации от коронавируса

16:46, 27.11.2020
Минздрав назвал сроки начала массовой вакцинации от коронавируса
Фото: mos.ru

Массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется в январе—феврале 2021 года. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По его словам, вакцинация уже началась, сейчас идет масштабирование производства. Группы риска вакцинируют уже в декабре, пишет «РИА Новости».

Сегодня стало известно, что массово прививать население от коронавируса вакциной «ЭпиВакКорона» в России начнут в 2021 году. 10 декабря она должна поступить в гражданский оборот.

ОбществоМедицина
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