Минздрав назвал сроки начала массовой вакцинации от коронавируса

Массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется в январе—феврале 2021 года. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По его словам, вакцинация уже началась, сейчас идет масштабирование производства. Группы риска вакцинируют уже в декабре, пишет «РИА Новости».

Сегодня стало известно, что массово прививать население от коронавируса вакциной «ЭпиВакКорона» в России начнут в 2021 году. 10 декабря она должна поступить в гражданский оборот.