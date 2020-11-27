В Казани умер татарский писатель Ханафи Бадиги

Союз писателей РТ сообщил о смерти татарского писателя Ханафи Бадиги. Он умер в возрасте 79 лет после продолжительной болезни.

В Союзе рассказали, что прощание с литератором состоится в субботу возле его дома (улица Гаврилова, 20).

Хоронить Ханафи Бадиги будут в родном селе Мурали Арского района. Он родился там 13 января 1941 года.

В 1982 году писатель защитил кандидатскую диссертацию на тему «Языковые и стилистические особенности поэзии Мусы Джалиля». Преподавал в Казанском государственном педагогическом университете и Казанской государственной консерватории.

В прошлом году Бадиги завоевал премию имени Мусы Джалиля.