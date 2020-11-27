Верховный суд РТ оставил в СИЗО четырех фигурантов дела о попытке теракта в Кукморе

Фото: «Реальное время»

Законным и обоснованным признал сегодня арест ранее судимого за терроризм бизнесмена Марата Замалиева из Кукмора Верховный суд Татарстана. В СИЗО он останется до 30 декабря, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре РТ и Верховном суде.



Напомним, Замалиев был задержан 30 октября, после того как его 16-летний пасынок Виталий, по версии силовиков, пытался поджечь отдел полиции Кукмора бутылками с зажигательной смесью. При задержании парень оказал сопротивление, напал с ножом на полицейского и был застрелен.

Жалобу на арест Замалиева подавал его защитник. Не смогли оспорить решения о своем аресте сегодня еще трое фигурантов дела о покушении на теракт — Рифат Ахмадуллин, Раис Закиров и Рустам Маняпов. Ранее все они отбывали срок за подрыв магистрального газопровода Уренгой — Помары — Ужгород в декабре 1999 года. Замалиев был приговорен к 14 годам, Ахмадуллин к 13, Закиров, Маняпов и остальные участники группы — к 12 годам колонии.

Рассмотрение жалоб на арест еще одного подозреваемого, Альфреда Гильмуллина, Верховный суд РТ сегодня отложил.

Раненного подростком полицейского уже выписали из больницы.