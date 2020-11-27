Японская компания может вложить в проект производства японских пробиотиков в «Алабуге» $20 млн

В пятницу в Казани прошло заседание совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг». На нем японская компания JFR Co представила проект производства пробиотиков для людей и животных в ОЭЗ «Алабуга».

Объем инвестиций должен составить $20 млн, передает пресс-служба президента РТ.

Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов оценил проект как перспективный и поручил главе АИР РТ Талие Минуллиной поддержать его.

Японская компания уже открыла офис в Татарстане и присмотрела подходящую площадку в «Алабуге».