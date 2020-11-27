«Сбер Еаптека» начала экспансию по России с открытия точки в Казани

Фото: Максим Платонов

В планах — 10 новых точек в Татарстане

Сегодня открылась первая в Татарстане «Сбер Еаптека» с доставкой и собственным хабом. Точка находится в Казани на улице Саид-Галеева, 6. Открытие прошло с помпой, с участием первых лиц республики — сегодня там, в частности, присутствовал президент Татарстана Рустам Минниханов, а также зампредправления «Сбербанка», бывший вице-премьер России Ольга Голодец.

Как пояснил генеральный директор и основатель компании «Сбер Еаптека» Антон Буздалин, казанский хаб — первый после ребрендинга и вхождения в экосистему Сбера.

— Мы развивали этот формат много лет, он успешен в Москве, Петербурге. Мы также пилотировали его в Твери, а сейчас представляем его во всех регионах страны. И мы начинаем экспансию именно с Казани, — рассказал Буздалин.

Как пояснил генеральный директор и основатель компании «Сбер Еаптека» Антон Буздалин, казанский хаб — первый после ребрендинга и вхождения в экосистему Сбера

План развития компании на территории Татарстана следующий: в будущем году откроется 10 таких же хабов, пять из них покроют часовой доставкой Казань, а еще пять откроются в крупных районных центрах: Нижнекамске, Альметьевске, Бугульме и Зеленодольске.



— Мы планируем охватить все города с населением свыше 100 тыс. жителей. Плюс, помимо доставки, мы сделаем возможность самовывоза у аптек-партнеров, которые появятся уже в первом квартале 2021 года, — уточнил основатель «Сбер Еаптеки».

Также спикер анонсировал открытие порядка 400 подобных хабов по всей России в перспективе ближайших двух лет.

— Как уже было сказано, в Татарстане откроется еще 10 хабов, и мы возьмем это под свой контроль, поскольку это очень важно сегодня, — заявил президент РТ Рустам Минниханов. — Не секрет, что есть некие перебои [с лекарствами] во многих регионах, и у нас тоже по некоторым позициям появляются проблемы, но наличие вот такого серьезного игрока очень позитивно отразится на общей ситуации.

«В Татарстане откроется еще 10 хабов, и мы возьмем это под свой контроль, поскольку это очень важно сегодня», — заявил Рустам Минниханов

Правительственный эксперимент

Голодец пояснила, почему этот проект начал экспансию именно с нашего региона.

— Первая причина: Татарстан — это регион с особым отношением к населению, с огромным вниманием к людям. Забота о каждом человеке, проживающем на территории республики, подстегнула нас ускорить процесс вхождения сюда, — дала комментарий Голодец. — Вторая причина: отношение к технологиям. Безусловно, Татарстан является одним из лидеров по технологическому обновлению и развитию. Это регион, который выделяется на общей карте России.

Также спикер отметила, что «все мы сейчас находимся в преддверии очень важного события для России» — правительство РФ готовит эксперимент, в рамках которого планируется разрешить доставку рецептурных лекарств. Решение этого вопроса Голодец надеется увидеть в ближайшее время.

Голодец отметила, что правительство РФ готовит эксперимент, в рамках которого планируется разрешить доставку рецептурных лекарств

Тысяча заказов на доставку в день

Помещение на Саид-Галеева площадью 582,8 «квадрата» поделено на склад (370 кв. м), торговый зал (92 кв. м), а также подсобные помещения и курьерскую зону. Ассортимент инновационной аптеки будет включать в себя 18 тыс. позиций. По предварительным оценкам, точка будет обслуживать более тысячи заказов на доставку в день.

— Что такое «Еаптека»? Это доставка за час максимально широкого ассортимента. Мы располагаемся не на первых улицах, поэтому не закладываем в цену лекарств высокую аренду. Благодаря двум нашим акционерам — Сбербанку и ГК «Р-Фарм» — у нас более 250 прямых контрактов с производителями, — рассказал Антон Буздалин. — Доступный ассортимент — это то, что сильно помогает бороться с пандемией. Плюс мы постарались сделать не только «противоковидное» устройство зала, но и применить все современные технологии по бесконтактной доставке.

В целом команда создателей проекта называет себя «частью медицинской экосистемы будущего» и верит в то, что в перспективе аптеки и вовсе исчезнут из нашей жизни, а вместо них «страховые компании, врачи, персонализированная медицина и гаджеты определят все текущие потребности». Алгоритмы сделают оптимальный выбор, роботы соберут заказ, а затем лекарства доставят покупателю.



1 / 36 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Лина Саримова