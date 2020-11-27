«Сбер Еаптека» начала экспансию по России с открытия точки в Казани
В планах — 10 новых точек в Татарстане
Сегодня открылась первая в Татарстане «Сбер Еаптека» с доставкой и собственным хабом. Точка находится в Казани на улице Саид-Галеева, 6. Открытие прошло с помпой, с участием первых лиц республики — сегодня там, в частности, присутствовал президент Татарстана Рустам Минниханов, а также зампредправления «Сбербанка», бывший вице-премьер России Ольга Голодец.
Как пояснил генеральный директор и основатель компании «Сбер Еаптека» Антон Буздалин, казанский хаб — первый после ребрендинга и вхождения в экосистему Сбера.
— Мы развивали этот формат много лет, он успешен в Москве, Петербурге. Мы также пилотировали его в Твери, а сейчас представляем его во всех регионах страны. И мы начинаем экспансию именно с Казани, — рассказал Буздалин.
План развития компании на территории Татарстана следующий: в будущем году откроется 10 таких же хабов, пять из них покроют часовой доставкой Казань, а еще пять откроются в крупных районных центрах: Нижнекамске, Альметьевске, Бугульме и Зеленодольске.
— Мы планируем охватить все города с населением свыше 100 тыс. жителей. Плюс, помимо доставки, мы сделаем возможность самовывоза у аптек-партнеров, которые появятся уже в первом квартале 2021 года, — уточнил основатель «Сбер Еаптеки».
Также спикер анонсировал открытие порядка 400 подобных хабов по всей России в перспективе ближайших двух лет.
— Как уже было сказано, в Татарстане откроется еще 10 хабов, и мы возьмем это под свой контроль, поскольку это очень важно сегодня, — заявил президент РТ Рустам Минниханов. — Не секрет, что есть некие перебои [с лекарствами] во многих регионах, и у нас тоже по некоторым позициям появляются проблемы, но наличие вот такого серьезного игрока очень позитивно отразится на общей ситуации.
Правительственный эксперимент
Голодец пояснила, почему этот проект начал экспансию именно с нашего региона.
— Первая причина: Татарстан — это регион с особым отношением к населению, с огромным вниманием к людям. Забота о каждом человеке, проживающем на территории республики, подстегнула нас ускорить процесс вхождения сюда, — дала комментарий Голодец. — Вторая причина: отношение к технологиям. Безусловно, Татарстан является одним из лидеров по технологическому обновлению и развитию. Это регион, который выделяется на общей карте России.
Также спикер отметила, что «все мы сейчас находимся в преддверии очень важного события для России» — правительство РФ готовит эксперимент, в рамках которого планируется разрешить доставку рецептурных лекарств. Решение этого вопроса Голодец надеется увидеть в ближайшее время.
Тысяча заказов на доставку в день
Помещение на Саид-Галеева площадью 582,8 «квадрата» поделено на склад (370 кв. м), торговый зал (92 кв. м), а также подсобные помещения и курьерскую зону. Ассортимент инновационной аптеки будет включать в себя 18 тыс. позиций. По предварительным оценкам, точка будет обслуживать более тысячи заказов на доставку в день.
— Что такое «Еаптека»? Это доставка за час максимально широкого ассортимента. Мы располагаемся не на первых улицах, поэтому не закладываем в цену лекарств высокую аренду. Благодаря двум нашим акционерам — Сбербанку и ГК «Р-Фарм» — у нас более 250 прямых контрактов с производителями, — рассказал Антон Буздалин. — Доступный ассортимент — это то, что сильно помогает бороться с пандемией. Плюс мы постарались сделать не только «противоковидное» устройство зала, но и применить все современные технологии по бесконтактной доставке.
В целом команда создателей проекта называет себя «частью медицинской экосистемы будущего» и верит в то, что в перспективе аптеки и вовсе исчезнут из нашей жизни, а вместо них «страховые компании, врачи, персонализированная медицина и гаджеты определят все текущие потребности». Алгоритмы сделают оптимальный выбор, роботы соберут заказ, а затем лекарства доставят покупателю.
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