Рестораторы Казани попросили власти продлить работу заведений общепита в новогоднюю ночь

Фото: Максим Платонов

Ассоциация рестораторов и отельеров Казани обратилась к президенту Татарстана Рустаму Минниханову и премьер-министру РТ Алексею Песошину с просьбой продлить работу кафе и ресторанов в новогоднюю ночь. Об этом «Реальному времени» сообщила исполнительный директор организации Галина Шарафутдинова.

Рестораторы просят продлить работу как минимум до 3 часов утра.

«Мы все-таки видели, что есть некоторые интересы бронирования на новогоднюю ночь, и мы попросили поддержать. И хотя бы те брони, которые были набраны, чтобы они сохранились», — отметила глава ассоциации.

Ранее заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина ответила на вопрос о продлении работы заведений общепита до утра в новогоднюю ночь: «Нет, нет, послаблений никаких не будет. Режим работы ресторанов меняться не будет. На сегодня запрет работы развлекательных учреждений и оказание услуг общественного питания — с 24 часов до 6 утра. В новогоднюю ночь он меняться не будет», — сказала она.