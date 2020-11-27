В Казани прокуратура организовала проверку по факту гибели рабочего на стройке

Фото: Илья Репин (архив)

Прокуратура Советского района Казани начала проверку по факту гибели рабочего на стройплощадке на улице Глушко.

Сотрудников надзорного ведомства интересует соблюдение правил охраны труда и безопасности при проведении работ, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре Татарстана.

Также на контроль взяты ход и результаты процессуальной проверки органов следствия. Обстоятельства случившегося выясняются.

Напомним, сегодня в Казани на улице Глушко на стройке рабочий сорвался с высоты и погиб до приезда скорой помощи.