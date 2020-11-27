В Казани прокуратура организовала проверку по факту гибели рабочего на стройке
Прокуратура Советского района Казани начала проверку по факту гибели рабочего на стройплощадке на улице Глушко.
Сотрудников надзорного ведомства интересует соблюдение правил охраны труда и безопасности при проведении работ, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре Татарстана.
Также на контроль взяты ход и результаты процессуальной проверки органов следствия. Обстоятельства случившегося выясняются.
Напомним, сегодня в Казани на улице Глушко на стройке рабочий сорвался с высоты и погиб до приезда скорой помощи.Происшествия Татарстан
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