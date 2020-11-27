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В Казани прокуратура организовала проверку по факту гибели рабочего на стройке

14:36, 27.11.2020
В Казани прокуратура организовала проверку по факту гибели рабочего на стройке
Фото: Илья Репин (архив)

Прокуратура Советского района Казани начала проверку по факту гибели рабочего на стройплощадке на улице Глушко.

Сотрудников надзорного ведомства интересует соблюдение правил охраны труда и безопасности при проведении работ, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре Татарстана.

Также на контроль взяты ход и результаты процессуальной проверки органов следствия. Обстоятельства случившегося выясняются.

Напомним, сегодня в Казани на улице Глушко на стройке рабочий сорвался с высоты и погиб до приезда скорой помощи.

Происшествия Татарстан
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