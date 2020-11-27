Роспотребнадзор Татарстана нашел нарушения в 14 вузах и их филиалах

Роспотребнадзор по РТ проверил 30 вузов и 14 филиалов на нарушения санитарно-эпидемиологических правил. Их выявили в 14 объектах, сообщила на пресс-конференции заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Среди нарушений были зафиксированы отсутствие разметки и санитайзеров в местах общего пользования, несоблюдение масочного режима, предписаний», — добавила Авдонина.

Отметим, что Роспотребнадзор нашел нарушения в челнинских филиалах КФУ, ТИСБИ и КИУ. На должностных лиц составили протоколы об административных нарушениях.