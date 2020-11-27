Forbes назвал самые высокооплачиваемые профессии в 2020 году

В России самые высокооплачиваемые зарплаты в 2020 году получали руководители нефтегазовых компаний, предприятий в сфере тяжелой промышленности и телекоммуникационных компаний. Об этом сообщает журнал Forbes.

В этом году гендиректоры и президенты нефтегазовых компаний с выручкой от $3 млрд получили меньше на на 15%. Их доход снизился до $2,79. На втором месте по уроню зарплат — руководители предприятий в сфере тяжелой индустрии. Главы компаний с выручкой от $3 млрд в этом году заработали $1,87 млн, что на 5% больше, чем в прошлом.

Замыкают тройку лидеров руководители телекоммуникационных компаний с выручкой от $1 млрд. Там средний объем выплат вырос по сравнению с прошлым годом на 2% и достиг $1,31 млн.



Самые низкие зарплаты оказались у руководители фармацевтических компания с выручкой от $300 млн. Средний объем выплат составил $410 тыс.

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Ольга Плешкова