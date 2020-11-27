Правительство запустит в регионах единый номер горячей линии по COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

В регионах РФ начнет действовать единый номер по вопросам коронавируса. Для того чтобы проконсультироваться по теме COVID-19, необходимо будет набрать «122».

Это позволит централизовать звонки в кол-центрах субъектов РФ, организовать их оперативную маршрутизацию — в поликлиники, станции скорой помощи или другие службы, сообщает пресс-служба вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Замглавы правительства РФ дал поручение Минцифре и операторам связи обеспечить возможность бесплатных звонков на номера медучреждений, которые работают с коронавирусом.

Фото: tatarstan.ru

Власти обещают, что в скором будущем, позвонив по единому номеру, можно будет дистанционно оформить больничный, заказать доставку лекарств, получить предварительную консультацию врача и прочее. Уже получится вызвать скорую помощь или врача на дом.

Ранее сообщалось, что в российских регионах откроют кол-центры по вопросам коронавируса.