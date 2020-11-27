В Казани бабушки объявили «черную пятницу» на свои соления

Фото: @kirmos_info

В Казани бабушки, торгующие в Московском районе овощами и солениями, объявили «черную пятницу». Во всемирный день распродаж бабушки, реализующие собственную продукцию в рамках проекта «Бабушкина грядка. Дәү әни бакчасыннан» на улице Кулахметова, скинули цены.

«Только сегодня, во всемирный день распродаж, на всеми полюбившейся бабушкиной грядке вы можете приобрести полезные натуральные продукты, приготовленные для вас с любовью, по специальной цене!» — сообщается в «Инстаграме» администрации Кировского и Московского районов.

Организаторы добавляют, что бабушкина улыбка бесценна, и призывают присоединиться к акции.



Ольга Плешкова