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Стала известна дата ежегодной пресс-конференции Владимира Путина

11:08, 27.11.2020
Стала известна дата ежегодной пресс-конференции Владимира Путина
Фото: kremlin.ru

Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 17 декабря. Об этом сообщили в администрации президента России.

Как сообщает «РИА Новости», Путин выйдет на связь из своей резиденции Ново-Огарево. Аккредитация журналистов начнется с 29 ноября в 12.00.

Мероприятие пройдет в режиме видеоконференции. Журналисты будут находиться в зале Центра международной торговли.

Ольга Плешкова
Общество
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