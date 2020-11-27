Стала известна дата ежегодной пресс-конференции Владимира Путина

Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 17 декабря. Об этом сообщили в администрации президента России.

Как сообщает «РИА Новости», Путин выйдет на связь из своей резиденции Ново-Огарево. Аккредитация журналистов начнется с 29 ноября в 12.00.

Мероприятие пройдет в режиме видеоконференции. Журналисты будут находиться в зале Центра международной торговли.

Ольга Плешкова