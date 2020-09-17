Итоги дня: уход Бурганова, дата выхода и цена PlayStation 5, отставка самого «долгоиграющего» губернатора
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 17 сентября.
- В Министерстве образования и науки Татарстана подтвердили информацию источников «Реального времени», что Рафис Бурганов покинул пост главы ведомства. Он назначен исполняющим обязанности ректора Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма.
- Губернатор Белгородской области Евгений Савченко решил досрочно сложить свои полномочия. Он является лидером среди глав российских регионов по длительности пребывания у власти — Савченко был губернатором области с 1993 года.
- Европарламент настаивает на международном расследовании инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным и на принятии ЕС обширного списка санкционных мер по отношению к России. Еще ЕП снова призывает остановить строительство «Северного потока — 2».
- Также в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК) рассказали о том, откуда взялась бутылка со следами яда из группы «Новичок». Сторонники Алексея Навального утверждают, что она находилась в номере оппозиционера в томской гостинице.
- Исполком Казани окончательно утвердил проект планировки коттеджного поселка Северная Чебакса площадью 52,9 гектара в Советском районе города. Там планируется застроить участки типа «бизнес-класс» 192 индивидуальными жилыми двухэтажными домами. Здесь смогут проживать 615 человек.
- Прокуратура Польши потребовала ареста трех диспетчеров, работавших в день крушения Ту-154 президента страны Леха Качиньского на аэродроме Смоленск-Северный. Зампредседателя международного комитета Совета Федерации Андрей Климов заявил о том, что Россия не выдаст своих диспетчеров польской стороне. В Кремле к инициативе также относятся отрицательно.
- Сегодня на 123-м заседании Центральной избирательной комиссии Татарстана Рустам Минниханов зарегистрирован избранным президентом республики. Ему выдали удостоверение главы РТ.
- Кроме того, Минниханов принял участие в торжественном открытии сквера и бронзового бюста участника Великой Отечественной войны, министра внутренних дел ТАССР генерал-лейтенанта внутренней службы Салиха Япеева.
- Президент России подписал указ о награждении зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Документ был подписан еще 14 сентября — в день рождения Медведева, когда ему исполнилось 55 лет, но выложили указ только сегодня.
- Исполком Казани одобрил программу комплексного развития транспортной инфраструктуры города на период до 2040 года. В числе целевых показателей развития транспортной инфраструктуры — сокращение среднего времени в пути при перемещении личным автомобильным транспортом на 14% и транспортом общего пользования на 8%.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что планов вернуть самоизоляцию из-за коронавируса нет. По его словам, регионы заблаговременно приняли меры по мобилизации системы здравоохранения под нужды пандемии.
- Компания Sony назвала даты старта продаж новой игровой консоли PlayStation 5 — с 12 ноября они начнутся в США, Мексике, Канаде, Японии, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее, а через неделю приставка появятся на прилавках других стран. В России новое поколение PlayStation будет стоить от 38 тысяч рублей.
- В Татарстане рассмотрят вопрос об увеличении числа зрителей на стадионах до 70% от вместимости арен. Однако замруководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина отметила, что ограничения в любом случае останутся.
- Минобрнауки РФ утвердило новый порядок приема студентов в вузы, который вступит в силу с 2021—2022 учебного года: «Основной акцент — на расширении возможностей вузов по проведению приема на обучение и возможностей абитуриентов при поступлении в вузы»
- Менделеевский завод удобрений «Аммоний» направил в Арбитражный суд Татарстана иск на 3,45 млрд рублей к Ринату Ханбикову. Это может быть полный тезка или же сам бывший многолетний глава АО «Газпром межрегионгаз Казань». Также сегодня «Аммоний» учредил новую дочернюю компанию — ООО «Новые удобрения». Доля предприятия в уставном капитале «дочки» — 4 млн рублей, что составляет 100%.
- Сегодня на первом заседании осенней сессии Госсобрания Башкирии премьер-министром правительства Башкирии был назначен Андрей Назаров. Его кандидатура была выдвинута главой региона Радием Хабировым. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Проверка Следственного комитета подтвердила, что националист Максим Марцинкевич, известный по прозвищу Тесак, совершил в СИЗО самоубийство. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что перед суицидом заключенный признался следователю, что начал убивать приезжих в Москве с 19 лет.
- Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала на своем официальном сайте обновленную версию рейтинга сборных, в котором российская команда показала наилучший подъем по таблице, оказавшись на 32-й строчке — на шесть мест выше, чем в предыдущей версии рейтинга.
Дарья ПинегинаОбщество Татарстан
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