Строительный «генерал» возведет новый коттеджный поселок на юго-востоке Казани

С крупной автомагистралью, но без школы

Исполком Казани окончательно утвердил проект планировки коттеджного поселка Северная Чебакса площадью 52,9 гектара в Советском районе города. Хоть территория и является перспективной для строительства многоэтажных жилых домов, на ней появятся только индивидуальные дома.

«Индивидуальный жилой массив в целом рассматривается как жилой район с исключением производственной зоны и минимальным набором объектов социально-культурного и бытового назначения (магазин, кафе, амбулаторно-поликлиническое отделение, аптека, отделение связи, отделение банка, опорный пункт охраны порядка, администрация). Жилая зона индивидуального жилого массива занимает большую часть его территории и представлена малоэтажной жилой застройкой с приусадебными участками», — говорится в проекте.

Там планируется застроить участки типа «бизнес-класс» 192 индивидуальными жилыми двухэтажными домами, площадь жилого фонда может составить 31,1 тыс. кв. м. Здесь смогут проживать 615 человек.

В поселке планируется застроить участки типа «бизнес-класс» 192 индивидуальными жилыми двухэтажными домами

Для жителей предполагается построить «два ядра социально-культурного и бытового обслуживания», то есть два общественных центра 600 кв. м площадью каждый. Он будет включать в себя поликлинику, аптеку, магазин, отделения связи и Сбербанка, опорный пункт охраны и кафе. Также там хотят построить детсад на 50 мест, а вот школа там не предусмотрена.

Не обделят жителей и дорогой — по южной границе территории планируется проложить крупную автомобильную магистраль, к тому же на северо-востоке будет располагаться дублер федеральной трассы М-7 «Волга». В противном случае будущий коттеджный поселок, равно как и уже существующие его «соседи», задохнулись бы в пробках.



Застройщиком поселка может стать метростроитель «Татэм»

Впервые о Северной Чебаксе заговорили в сентябре 2015 года, когда исполком Казани постановил подготовить проект планировки и межевания территории за счет «Татэлектромонтажа» («Татэм»). Публичные слушания по проекту провели 20 июня 2017 года, и в ходе них участники предложили вести проектирование дорог в соответствии с разрабатываемым Генпланом Казани. «Татэлектромонтаж» также упоминается и в сегодняшнем постановлении исполкома — вероятно, он и выступит застройщиком. В самой компании участие в проекте пока не прокомментировали.

Бенефициаром компании является Юрий Солуянов. Фото Максима Платонова

По данным «Реального времени», «Татэм» входит в десятку крупнейших стройкомпаний Татарстана — его годовая выручка превышает 4,4 млрд рублей. Бенефициаром компании является Юрий Солуянов, руководителем — его сын Дмитрий Солуянов, депутат Госсовета Татарстана шестого созыва.

При этом «Татэм» раньше не участвовал в крупных проектах жилищного строительства — «коньком» компании были стройки иного рода. «Татэм» построил 10 станций казанского метрополитена, а также работал на многих промышленных гигантах Татарстана — принимал участие и в строительстве ТАНЕКО, «Аммония», нескольких производств в ОЭЗ «Алабуга».

Метростроительством «Татэм» занимался и в Москве — к слову, именно из-за долгов по работам на московских станциях эта компания подавала на банкротство «Казметростроя».



Паевой фонд выступал против

Хотя проект упоминался еще в 2015 году, только в начале 2020-го объявили общественные обсуждения с 20 февраля по 26 марта. Активным участником стал Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «Казанский земельный инвестиционный фонд» (структура, связанная с миллиардером Алексеем Семиным). Он выступил против использования своего участка площадью 237,3 тыс. кв. м — дело в том, что, по документам, он выделен под сельскохозяйственное использование, а в проекте Северной Чебаксы значится как зона зеленых насаждений.



Хотя проект упоминался еще в 2015 году, только в начале 2020-го объявили общественные обсуждения с 20 февраля по 26 марта. Фото kazned.ru

Согласно проекту, по тому же участку проходили границы территорий общего пользования. Это, как считает фонд, возлагает на собственника обязанность обеспечить неограниченному кругу лиц право пользования частью земельного участка.

Также, «несмотря на возникающую потребность в общеобразовательных учреждениях», в проекте Северной Чебаксы не было предусмотрено строительство школы: «Таким образом, представленный проект планировки противоречит местным нормативам градостроительного проектирования городского округа Казань и подлежит доработке». Школа была предусмотрена в проекте планировки территории в соседнем поселке Новое Белянкино, опять же на участках фонда, который их не предоставлял.



Пожелания, пусть и не все (школа в новом проекте так и не появилась), учли и в апреле исполком отклонил проект планировки и направил его на доработку «с учетом протокола и заключения по результатам общественных обсуждений».

Дарья Пинегина