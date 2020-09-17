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Бурганов назначен исполняющим обязанности ректора ПГАФКСиТ

14:02, 17.09.2020
Бурганов назначен исполняющим обязанности ректора ПГАФКСиТ
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Рафис Бурганов назначен исполняющим обязанности ректора Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. Об этом «Реальному времени» сообщила руководитель пресс-службы Минобрнауки Татарстана Алсу Мухаметова.

Указ о назначении Бурганова сегодня подписал министр спорта России Олег Матыцин.

Сегодня «Реальному времени» в пресс-службе Министерства образования и науки Татарстана подтвердили, что Бурганов покинул пост главы ведомства.

Общество Татарстан
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