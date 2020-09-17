В Татарстане могут разрешить заполнять стадионы на 70% от их вместимости

В Татарстане рассмотрят вопрос об увеличении числа зрителей на стадионах до 70% от вместимости стадионов. Об этом сообщила сегодня замруководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Ограничения в любом случае останутся. Может быть, мы выйдем с предложением увеличить до 70% заполняемость залов, но для этого нужно еще посмотреть ситуацию. Такое решение есть в перспективе, но 100% посещаемости, с учетом эпидемиологической ситуации, не будет», — заявила Авдонина.

Напомним, на данный момент в Татарстане разрешено заполнять 50% трибун в зависимости от вместимости спортивной арены.