«Аммоний» потребовал 3,5 млрд рублей с Рината Ханбикова

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Менделеевский завод удобрений «Аммоний» направил в Арбитражный суд Татарстана иск на 3,45 млрд рублей к Ринату Ханбикову.

Заявление подано 14 сентября. Содержание претензий «Аммония» к Ханбикову в материалах картотеки арбитражных дел пока не раскрывается, иск еще не принят к производству.

Ответчиком по делу выступает полный тезка экс-главы АО «Газпром межрегионгаз Казань» Ринат Ханбиков. В июле он ушел с поста гендиректора, оставшись в компании в должности советника.



В картотеке Арбитражного суда зарегистрирован еще один иск на сумму 690,2 млн рублей к Ринату Ханбикову и Фирдису Абдрахманову, экс-гендиректору компании «Менделеевсказот».