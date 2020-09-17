В ФБК рассказали об отравленной бутылке Навального

В Фонде борьбы с коррупцией (ФБК) рассказали о том, откуда взялась бутылка со следами яда из группы «Новичок». Сторонники Алексея Навального утверждают, что она находилась в номере оппозиционера в томской гостинице.

«В полете Алексей потерял сознание и начал задыхаться, самолет экстренно сел. Почти сразу сотрудники ФБК, которые остались в Томске, узнали о случившемся. В этот момент была сделана единственно возможная вещь. Они вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого только что выехал Навальный, и начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли. В том числе и бутылки из-под гостиничной воды», — пишет команда ФБК на странице Навального в Instagram.

Утверждается, что именно на этой бутылке немецкие специалисты и нашли следы яда.