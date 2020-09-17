Sony анонсировала цены на PlayStation 5

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Компания Sony назвала даты старта продаж новой игровой консоли PlayStation 5. Также объявлены цены на приставку.

С 12 ноября продажи начнутся в США, Мексике, Канаде, Японии, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее, передает ТАСС. Через неделю консоли появятся на прилавках других стран.

В России новое поколение PlayStation будет стоить от 38 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что 10 ноября в России также начнут продаваться Xbox Series X/S от Microsoft.