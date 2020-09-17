Кремль: оснований для введения нового режима самоизоляции нет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что планов вернуть самоизоляцию из-за коронавируса нет. По его словам, регионы заблаговременно приняли меры по мобилизации системы здравоохранения под нужды пандемии.

«Это позволяет нам гораздо более гибко относиться к росту числа инфицированных, если брать на ежедневной основе. Но оснований для каких-то слухов в настоящее время нет», — цитирует его RT.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов опроверг повторный уход на самоизоляцию: «Я не вижу, чтобы в Татарстане при такой мощной системе здравоохранения, при мощной системе Роспотребнадзора, при активной поддержке здравоохранения, мощной работе глав наших... Когда мы спрашиваем, кто заболел, они поименно все знают! Мне вечером Патяшина докладывает поименно кто, откуда. При такой работе никакой второй волны быть не должно. Но расслабляться не нужно».