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Европарламент потребовал остановить строительство «Северного потока — 2» из-за инцидента с Навальным

15:41, 17.09.2020 1
Европарламент потребовал остановить строительство «Северного потока — 2» из-за инцидента с Навальным
Фото: realnoevremya.ru

Европарламент настаивает на международном расследовании инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным и на принятии ЕС обширного списка санкционных мер по отношению к России.

«Европарламент призывает немедленно запустить независимое международное расследование с привлечением ЕС, ООН, Совета Европы, государств — союзников ЕС, а также ОЗХО». Еще Европарламент в свете дела Навального снова призывает остановить строительство «Северного потока — 2».

Европейская структура приняла соответствующую резолюцию, сообщает ТАСС. Резолюции ЕП носят рекомендательный характер и не обязательны для исполнения даже институтами ЕС.

Напомним, в ЕС предложили назвать санкции именем Навального.

ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:08
    Причем здесь северный поток-2,покупать сжиженный газ ведь дороже.как говорится,отморожу уши назло бабушке.
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