Европарламент потребовал остановить строительство «Северного потока — 2» из-за инцидента с Навальным
Европарламент настаивает на международном расследовании инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным и на принятии ЕС обширного списка санкционных мер по отношению к России.
«Европарламент призывает немедленно запустить независимое международное расследование с привлечением ЕС, ООН, Совета Европы, государств — союзников ЕС, а также ОЗХО». Еще Европарламент в свете дела Навального снова призывает остановить строительство «Северного потока — 2».
Европейская структура приняла соответствующую резолюцию, сообщает ТАСС. Резолюции ЕП носят рекомендательный характер и не обязательны для исполнения даже институтами ЕС.
Напомним, в ЕС предложили назвать санкции именем Навального.
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