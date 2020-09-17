Европарламент потребовал остановить строительство «Северного потока — 2» из-за инцидента с Навальным

Европарламент настаивает на международном расследовании инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным и на принятии ЕС обширного списка санкционных мер по отношению к России.



«Европарламент призывает немедленно запустить независимое международное расследование с привлечением ЕС, ООН, Совета Европы, государств — союзников ЕС, а также ОЗХО». Еще Европарламент в свете дела Навального снова призывает остановить строительство «Северного потока — 2».

Европейская структура приняла соответствующую резолюцию, сообщает ТАСС. Резолюции ЕП носят рекомендательный характер и не обязательны для исполнения даже институтами ЕС.

Напомним, в ЕС предложили назвать санкции именем Навального.

