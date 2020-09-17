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Минниханов зарегистрирован избранным президентом Татарстана

11:46, 17.09.2020
Минниханов зарегистрирован избранным президентом Татарстана
Фото: tatarstan.ru

Сегодня на 123-м заседании Центральной избирательной комиссии Татарстана Рустам Минниханов зарегистрирован избранным президентом республики. Решение единогласно поддержали члены ЦИК РТ.

«Центральная избирательная комиссия РТ постановляет зарегистрировать Рустама Нургалиевича Минниханова избранным президентом РТ и выдать ему удостоверение об избрании», — цитирует «Татар-информ» секретаря Центризбиркома Татарстана Надежду Борисову.

Торжественная церемония вступления Минниханова в должность запланирована на 18 сентября в Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева.

ОбществоВласть Татарстан
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