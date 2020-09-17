Минниханов зарегистрирован избранным президентом Татарстана
Сегодня на 123-м заседании Центральной избирательной комиссии Татарстана Рустам Минниханов зарегистрирован избранным президентом республики. Решение единогласно поддержали члены ЦИК РТ.
«Центральная избирательная комиссия РТ постановляет зарегистрировать Рустама Нургалиевича Минниханова избранным президентом РТ и выдать ему удостоверение об избрании», — цитирует «Татар-информ» секретаря Центризбиркома Татарстана Надежду Борисову.
Торжественная церемония вступления Минниханова в должность запланирована на 18 сентября в Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым