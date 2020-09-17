Россия поднялась на 32-ю строчку в рейтинге сборных ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала на своем официальном сайте обновленную версию рейтинга сборных.

Российская команда показала наилучший подъем по таблице, оказавшись на 32-й строчке — на шесть мест выше, чем в предыдущей версии рейтинга.

Лидирующая четверка осталась неизменной. Во главе рейтинга остались сборные Бельгии, Франции, Бразилии и Англии соответственно. В пятерку лучших поднялась Португалия, ранее занимавшая седьмую строчку.

Напомним, в сентябре сборная России одержала победы над Сербией и Венгрией в рамках Лиги Наций.