Минниханов принял участие в открытии сквера и бюста Салиха Япеева в Казани

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в торжественном открытии сквера и бронзового бюста участника Великой Отечественной войны, министра внутренних дел ТАССР генерал-лейтенанта внутренней службы Салиха Япеева.

Глава республики отметил, что Япеев был личностью всесоюзного масштаба: «Сегодня для нас особый день, мы открываем бюст великого сына татарского народа — Салиха Япеева, который многое сделал для правоохранительной системы».

Как сообщает пресс-служба Минниханова, в мероприятии приняли участие министр внутренних дел по РТ Артем Хохорин, дети Япеева — дочь Земфира Зарипова (Япеева) и сын Равиль Япеев, председатель российского Совета ветеранов органов внутренних войск Иван Шилов и др.

Напомним, что в конце августа Минниханов принял участие в торжественном открытии в деревне Аняково Актанышского района РТ бронзового бюста первого президента Татарстана, Героя Труда РФ, Государственного Советника РТ, полного кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством» Минтимера Шаймиева.

