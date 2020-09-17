Минниханов принял участие в открытии сквера и бюста Салиха Япеева в Казани
Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в торжественном открытии сквера и бронзового бюста участника Великой Отечественной войны, министра внутренних дел ТАССР генерал-лейтенанта внутренней службы Салиха Япеева.
Глава республики отметил, что Япеев был личностью всесоюзного масштаба: «Сегодня для нас особый день, мы открываем бюст великого сына татарского народа — Салиха Япеева, который многое сделал для правоохранительной системы».
Как сообщает пресс-служба Минниханова, в мероприятии приняли участие министр внутренних дел по РТ Артем Хохорин, дети Япеева — дочь Земфира Зарипова (Япеева) и сын Равиль Япеев, председатель российского Совета ветеранов органов внутренних войск Иван Шилов и др.
Напомним, что в конце августа Минниханов принял участие в торжественном открытии в деревне Аняково Актанышского района РТ бронзового бюста первого президента Татарстана, Героя Труда РФ, Государственного Советника РТ, полного кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством» Минтимера Шаймиева.
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