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Песков отреагировал на требование Польши об аресте диспетчеров

13:25, 17.09.2020
Песков отреагировал на требование Польши об аресте диспетчеров
Фото: ridl.io

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о негативном отношении Кремля к требованию Польши об аресте диспетчеров Смоленского аэродрома, работавших во время крушения самолета президента Польши Леха Качиньского, сообщает RT.

По словам пресс-секретаря, он не знает о том, были ли правовые действия или контакты в соответствии с международной практикой, а еще получали ли Генпрокуратура России или следственные органы обращения от Варшавы.

Ранее прокуратура Польши потребовала ареста трех диспетчеров, работавших в день крушения Ту-154 Качиньского на аэродроме Смоленск-Северный. Зампредседателя международного комитета Совета Федерации Андрей Климов заявил о том, что Россия не выдаст своих диспетчеров польской стороне.

В июне 2019 года сообщалось о том, что причиной катастрофы стала ошибка экипажа.

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