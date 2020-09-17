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В Казани хотят сократить время при перемещении на автомобилях и общественном транспорте

10:53, 17.09.2020
В Казани хотят сократить время при перемещении на автомобилях и общественном транспорте
Фото: kzn.ru

Исполком Казани утвердил программу комплексного развития транспортной инфраструктуры города на период до 2040 года. Постановление опубликовано в сборнике документов мэрии.

Цель программы — создание условий для устойчивого функционирования транспортной
системы городского округа. Программу будут реализовать в два этапа: первый продлится с 2018 по 2024 год, второй — с 2025 по 2040 год.

Целевые показатели развития транспортной инфраструктуры:

  • сокращение среднего времени в пути при перемещении личным автомобильным транспортом на 14%;
  • сокращение среднего времени в пути при перемещении транспортом общего пользования на 8%;
  • увеличение средней скорости движения личного автомобильного транспорта на 11%;
  • увеличение средней скорости движения транспорта общего пользования на 8%;
  • снижение уровня социального риска на 30%;
  • увеличение протяженности магистральных улиц и дорог на 108,3 км;
  • увеличение линий трамвая на 29,8 км;
  • строительство 27 новых транспортных развязок.
ОбществоИнфраструктура Татарстан
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