В Казани хотят сократить время при перемещении на автомобилях и общественном транспорте

Исполком Казани утвердил программу комплексного развития транспортной инфраструктуры города на период до 2040 года. Постановление опубликовано в сборнике документов мэрии.

Цель программы — создание условий для устойчивого функционирования транспортной

системы городского округа. Программу будут реализовать в два этапа: первый продлится с 2018 по 2024 год, второй — с 2025 по 2040 год.

Целевые показатели развития транспортной инфраструктуры: