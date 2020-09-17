В Казани хотят сократить время при перемещении на автомобилях и общественном транспорте
Исполком Казани утвердил программу комплексного развития транспортной инфраструктуры города на период до 2040 года. Постановление опубликовано в сборнике документов мэрии.
Цель программы — создание условий для устойчивого функционирования транспортной
системы городского округа. Программу будут реализовать в два этапа: первый продлится с 2018 по 2024 год, второй — с 2025 по 2040 год.
Целевые показатели развития транспортной инфраструктуры:
- сокращение среднего времени в пути при перемещении личным автомобильным транспортом на 14%;
- сокращение среднего времени в пути при перемещении транспортом общего пользования на 8%;
- увеличение средней скорости движения личного автомобильного транспорта на 11%;
- увеличение средней скорости движения транспорта общего пользования на 8%;
- снижение уровня социального риска на 30%;
- увеличение протяженности магистральных улиц и дорог на 108,3 км;
- увеличение линий трамвая на 29,8 км;
- строительство 27 новых транспортных развязок.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым