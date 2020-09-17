«Аммоний» учредил новую дочернюю компанию
Менделеевский завод удобрений «Аммоний» учредил новую дочернюю компанию — ООО «Новые удобрения». Об этом свидетельствуют данные системы «СПАРК-Интерфакс».
Доля «Аммония» в уставном капитале «дочки» — 4 млн рублей, что составляет 100%.
Основной вид деятельности новой компании — производство удобрений и азотных соединений.
Главой «Новых удобрений» назначен замдиректора «Аммония» по строительству Дмитрий Тулупов, который до менделеевского завода 19 лет проработал на КАО «Азот».
Напомним, что 14 сентября «Аммоний» направил в Арбитражный суд Татарстана иск на 3,45 млрд рублей к Ринату Ханбикову.
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