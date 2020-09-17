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Медведев награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени

11:58, 17.09.2020
Медведев награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени
Фото: kremlin.ru

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«За заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени Медведева Дмитрия Анатольевича — заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации», — говорится в документе, опубликованном сегодня на официальном интернет-портале правовой информации.

Отметим, что указ был подписан 14 сентября — в день рождения Медведева. Ему исполнилось 55 лет.

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