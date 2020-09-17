Медведев награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.



«За заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени Медведева Дмитрия Анатольевича — заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации», — говорится в документе, опубликованном сегодня на официальном интернет-портале правовой информации.

Отметим, что указ был подписан 14 сентября — в день рождения Медведева. Ему исполнилось 55 лет.