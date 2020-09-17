Следком подтвердил, что националист Тесак совершил суицид

Проверка Следственного комитета подтвердила, что националист Максим Марцинкевич, известный по прозвищу Тесак, совершил в СИЗО самоубийство. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

«В рамках процессуальной проверки можно с большой уверенностью говорить, что Марцинкевич оставил предсмертные записки и совершил самоубийство», — сказала она в интервью «Комсомольской правде».

Петренко добавила, что перед суицидом заключенный признался следователю, что начал убивать приезжих в Москве с 19 лет. Он заявил, что раскаивается, и был готов указать следствию места захоронения тел погибших, в том числе тех жертв, о которых правоохранительным органам было неизвестно.

«Это он рассказал в совершенно спокойной, доверительной беседе со следователем. Все эти записи у нас есть», — отметила Петренко.

Ранее Следственный комитет России по Челябинской области заявил, что у него нет оснований полагать, что смерть националиста Максима Марцинкевича, известного как Тесак, носит криминальный характер.

