Правительство Башкирии возглавил Андрей Назаров

Фото: Тимур Рахматуллин

Сегодня на первом заседании осенней сессии Госсобрания Башкирии премьер-министром правительства Башкирии назначен Андрей Назаров. Об этом сообщает «Башинформ»

Кандидатура Назарова была выдвинута главой Башкирии Радием Хабировым. По его словам, он много сделал для развития республики и показал себя как эффективный руководитель: «По сути, он давно стал фигурой федерального масштаба, на посту первого вице-премьера он решает сложные экономические задачи».

В рейтинге «Топ-100 административной и деловой элиты Башкортостана за сентябрь 2020 года», составленном «Реальным временем», Назаров занял второе место после Хабирова.