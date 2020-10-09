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Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова филиал ПАО Туполев

Промышленность

Общая информация

Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова — филиал ПАО «Туполев» — крупнейшее предприятие авиастроительного комплекса в Российской Федерации. Берет свое начало с 1927 года. С 2009 года входит в состав «Объединенной авиастроительной корпорации».

За годы своего существования завод выпустил 22 типа авиационной техники общим числом более 20 тысяч, к числу которых относятся всемирно известные самолеты Пе-2, Пе-8, Ту-16, Ту-104Б, Ту-22МЗ, Ту-160, Ил-62М.

КАЗ им. С. П. Горбунова сотрудничает с более чем 600 зарубежными и отечественными предприятиями.

Руководитель — Савицких Николай Владимирович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420127, ул. Дементьева, д. 1
  • Телефон: (843) 533-40-60
  • Email: kaz@tupolev.ru
  • Сайт: www.tupolev.ru

Дата последнего обновления: 09.10.2020

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