Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова филиал ПАО Туполев
Общая информация
Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова — филиал ПАО «Туполев» — крупнейшее предприятие авиастроительного комплекса в Российской Федерации. Берет свое начало с 1927 года. С 2009 года входит в состав «Объединенной авиастроительной корпорации».
За годы своего существования завод выпустил 22 типа авиационной техники общим числом более 20 тысяч, к числу которых относятся всемирно известные самолеты Пе-2, Пе-8, Ту-16, Ту-104Б, Ту-22МЗ, Ту-160, Ил-62М.
КАЗ им. С. П. Горбунова сотрудничает с более чем 600 зарубежными и отечественными предприятиями.
Руководитель — Савицких Николай Владимирович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420127, ул. Дементьева, д. 1
- Телефон: (843) 533-40-60
- Email: kaz@tupolev.ru
- Сайт: www.tupolev.ru
Дата последнего обновления: 09.10.2020