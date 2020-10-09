Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова филиал ПАО Туполев

Общая информация

Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова — филиал ПАО «Туполев» — крупнейшее предприятие авиастроительного комплекса в Российской Федерации. Берет свое начало с 1927 года. С 2009 года входит в состав «Объединенной авиастроительной корпорации».

За годы своего существования завод выпустил 22 типа авиационной техники общим числом более 20 тысяч, к числу которых относятся всемирно известные самолеты Пе-2, Пе-8, Ту-16, Ту-104Б, Ту-22МЗ, Ту-160, Ил-62М.

КАЗ им. С. П. Горбунова сотрудничает с более чем 600 зарубежными и отечественными предприятиями.



Руководитель — Савицких Николай Владимирович.

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